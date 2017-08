Olympisch kampioen V. d. Weijden wil Elfstedentocht zwemmen

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft een nieuwe uitdaging. De voormalig Olympisch kampioen wil in 2,5 dag de Elfstedentocht zwemmen. Het is niet voor het eerst dat Van der Weijden een extreme uitdaging uitdaging aangaat. Zo zwom hij deze maand nog Het Kanaal tussen Groot-Brittannië en Frankrijk twee keer over. Een tocht van zo'n 66 kilometer. "Mijn lichaam heeft een flinke optater gehad, maar dat zal herstellen", zo liet hij toen weten.

Ook zei hij dat dit nog maar het begin was en dat hij een "ultieme droom" heeft. Die droom is dus het zwemmen van de 200 kilometer van de Tocht der Tochten. Opmerkelijk, want in juni vertelde hij bij Omroep Brabant nog dat het een mooie gedachte was, "maar wel iets te ver."

Het is maandag negen jaar geleden dat Van der Weijden bij de Olympische Spelen van Peking een gouden medaille haalde op de 10 kilometer openwaterzwemmen. Bij de sluitingsceremonie mocht hij toen voor Nederland de vlag dragen.