Waterstad FM haalt zenders uit de lucht

Waterstad FM BV haalt radiozender Tukker FM en twee frequenties van dochterbedrijf Radio NL uit de lucht. Het bedrijf kan niet voldoen aan de eisen die gesteld worden door het Agentschap Telecom (AT). Waterstad FM heeft de zenders gekocht onder de voorwaarde dat er 64 tot 68 procent lokale muziek wordt uitgezonden.

Dat zou voor Tukker FM betekenen dat er 7 uur per dag gevuld moet worden met muziek van artiesten die geboren zijn in Oldenzaal. Uit onderzoek vorig jaar van AT bleek dat dit in de praktijk maar 8 tot 15 procent is. Er is nog wel geprobeerd de percentages te verhogen, maar dat is niet gelukt.

Radio NL heeft nog getracht om tijd te rekken via de rechter, maar vorige week werd duidelijk dat dit niet lukte. Daarom heeft vergunninghouder Waterstad FM besloten de vergunningen terug te geven.

Eerder al zijn frequenties van Radio NL in Wieringerwerf, Cuijk en Winterswijk uitgeschakeld. Maandag wordt de vergunning ingeleverd en dinsdag gaan de drie frequenties uit de lucht.