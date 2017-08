De man die zondag om het leven kwam bij een ongeluk in Lauwersoog is een 45-jarige man uit Groningen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Zijn dochtertje van tien raakte ernstig gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Zijn zoontje van acht werd ook opgenomen in het ziekenhuis, maar is intussen weer thuis.

De drie werden aangereden voor de terminal van veerdienst Wagenborg. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk. De auto werd bestuurd door een 63-jarige vrouw uit Haren.