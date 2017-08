Gebrek aan wind bij skûtsjesilen IFKS in Stavoren

Stond er zaterdag nog te veel wind om te zeilen bij Hindeloopen, maandag is er te weinig wind voor de IFKS-westrijd bij Stavoren. De organisatie heeft intussen de C-klasse afgelast en de B-klasse uitgesteld. Er wordt gehoopt op meer wind in de middag, zodat de skûtsjes in de kleine en grote A-klasse wel in actie kunnen komen. Anders zou ook deze wedstrijd moeten worden ingehaald, zoals die van zaterdag bij Hindeloopen.