Honderd voetbalvelden aan zonnepanelen op koeienstallen

Op het dak van 310 melkveebedrijven in heel Nederland zal GroenLeven uit Heerenveen 670.000 vierkante meter aan zonnepanelen aanleggen. De in totaal 416.000 zonnepanelen hebben samen een oppervlak van ruim honderd voetbalvelden. In maart dit jaar gaf minister Henk Kamp van Economische Zaken ruim 200 miljoen euro aan subsidie voor de installatie van zonnepanelen bij melkveebedrijven die zijn aangesloten bij FrieslandCampina.

Installatiebedrijf GroenLeven richt zich op melkveebedrijven met een dak groter dan duizend vierkante meter. Het bedrijf uit Heerenveen levert de panelen en zorgt bovendien voor de aansluiting, monitoring, garantie en het onderhoud. Boeren krijgen elk jaar een vergoeding van 3 tot 4 euro voor elk paneel. Ook kunnen ze zelf de groene stroom gebruiken, zonder te investeren in de zonnepanelen. De stroom zal bovendien worden gebruikt voor de productielocaties en kantoren van FrieslandCampina.