Politie deelt folders uit in zaak Van Seggeren

De politie deelt in vier dorpen in Noordoost-Friesland huis aan huis folders uit. In de folders wordt gevraagd om tips in de zaak Van Seggeren. De 37-jarige Tjeerd van Seggeren uit Kollumerzwaag werd begin juli dood gevonden in een weiland bij Zwaagwesteinde. Hij had verwondingen aan zijn hoofd, maar het is nog altijd niet duidelijk waarom.

In de folder beschrijft de politie onder andere acht mensen die mogelijk iets kunnen vertellen over de laatste uren van Van Seggeren. De politie is op zoek naar deze acht mensen. De folders worden maandag en dinsdag onder andere verspreid in Zwaagwesteinde.