Geslaagd Psy-Fi festival in Leeuwarden

Het Psy-Fi festival in de Groene Ster bij Leeuwarden is dit jaar goed verlopen. Zondag was de laatste dag van het dancefestival. Psy-Fi is één van de grootste, internationale feesten in Nederland. In een kleine week tijd kwamen mensen uit zo'n beetje honderd landen naar de Groene Ster toe. De bezoekers konden genieten van verschillende muzieksoorten, zoals psychedelische trance, maar ook van kunstwerken.