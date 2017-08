De camper van Omrop Fryslân rijdt de hele zomer door de provincie.

Iedere dag zijn onze verslaggevers ergens anders te vinden. Zondag was de camper in Terherne, in het Kameleondorp. Johanne Brinkman en Timo Jepkema lieten zich rondleiden door de bekende figuren uit de Kameleonboeken...

Kijk voor alle foto's, filmpjes en radiobijdragen van de camperploeg op omropfryslan.nl/camper.