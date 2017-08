Dieuwertje Blok en Aart Staartjes spelen in Kameleon-serie

In de nieuwe televisieserie over de Kameleon krijgen diverse bekende Nederlanders een rol. Dat heeft regisseur Steven de Jong zondag bekend gemaakt. Zo zal Dieuwertje Blok de rol van moeder Kees spelen en wordt Cas Jansen de nieuwe Gerben Zonderland. Voor Aart Staartjes is er een bijrol, hij speelt de opa in de serie.

In de vorige editie speelde de inmiddels overleden Rense Westra de rol van veldwachter Zwart, die rol wordt nu gespeeld door Michiel Kerbosch. Het is de bedoeling dat de serie volgend voorjaar op tv te zien zal zijn.