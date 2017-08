Het hoofdklasse kaatsen vrij formatie is zondag in Kimswerd gewonnen door het partuur van Bauke Triemstra, Alle Jan Anema en Hendrik Kootstra. In een spectaculaire finale versloegen ze Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra.

Van der Bos kwam vlot voor te staan met 3-0, maar toen kantelde de wedstrijd en uiteindelijk gingen ze met 5-5 en 6-2 ten onder. Hendrik Kootstra besloot de partij met een formidabele bovenslag, hij werd ook uitgeroepen tot koning van de partij.