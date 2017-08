Partuur Ilse Tuinenga wint generale voor dames-PC

De generale repetitie voor de dames-PC van aanstaande woensdag is zondag in Akkrum gewonnen door het partuur van Ilse Tuinenga, Wiljo Sijbrandij en Manon Scheepstra. In de finale waren ze te sterk voor het partuur van Anne Monfils, Nynke Sijbrandij en Marrit Zeinstra, ze wonnen met 5-1 en 6-0. In de eerste ronde hadden de winnaars het nog flink lastig, ze wonnen uiteindelijk met alles aan de hang. De tweede ronde ging wel gemakkelijk, toen kregen ze maar één eerst tegen. De derde prijs was in Akkrum voor het partuur van Tineke Dijkstra, Hermine Sytema en Jeske de Boer.

De dames-PC is aanstaande woensdag in Weidum.