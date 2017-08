''Betere bescherming voor oude molen bij Ferwerd"

De ruïnes fan de oude molen De Non bij Ferwerd moeten beter worden beschermd. Dat vindt de Stichting De Fryske Mole, die daarvoor nu aan de slag zal gaan. De molen is in 1990 verloren gegaan bij een brand, maar de fundering en een paar onderdelen zijn behouden gebleven. Deze restanten hebben de status van rijksmonument, maar worden nu alleen maar beschermd door een paar golfplaten.

De stichting vindt dat dat anders moet, omdat er altijd een kans bestaat dat een andere molen op de fundering wordt opgebouwd. Dat zou kunnen gaan om een molen die elders moet wijken voor nieuwbouwplannen.