Motorcoureur: "Eerst dacht ik, waar ben ik aan begonnen"

''De eerste keer dat ik het parcours aflegde, dacht ik: waar ben ik aan begonnen.'' Dat zegt motorcoureur Bertus Folkertsma uit Tsummarum. Folkertsma wil volgend jaar meedoen aan een van de gevaarlijkste motorraces van de wereld, die op het Isle of Man. Momenteel zit hij al op het eiland, hij bereidt zich voor op de kwalificatierace van maandag 28 augustus. Al sinds 1907 racen de motoren daar elke zomer over het eiland. En elk jaar verongelukken er gemiddeld twee motorcoureurs. Het rondje gaat over 60 kilometer, de wedstrijd zelf is 240 kilometer lang.

Na zijn eerste ronde was de meeste spanning er bij Folkertsma af. ''Het is geweldig'', zo zegt hij. ''In eerste instantie reed ik achter een instructeur aan, maar die was ik al na een paar minuten kwijt. Zo hard reed die man! Toen heb ik het parcours zelf maar afgemaakt.'' Over zijn eerste impressie van het circuit en zijn tijd is Bertus Folkertsma duidelijk: ''ik zit niet bij de snelsten, maar zeker ook niet bij de trage coureurs. Een rondje is ongeveer 60 kilometer, ik streef ernaar dat in 22 minuten voor elkaar te krijgen.''