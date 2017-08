Bij Lauwersoog is zondagmiddag een persoon om het leven gekomen bij een aanrijding. Ook zijn twee kinderen gewondgeraakt. Dat meldt RTV Noord. Het ging om een aanrijding tussen een auto en meerdere voetgangers, bij een parkeerterrein aan de Zeedijk.

Volgens de politie gaat het om een ongeluk, het zou niet opzettelijk zijn gebeurd. De kinderen waren aanspreekbaar en zijn niet in levensgevaar. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. De hulpdiensten zijn aanwezig, en ook een traumahelikopter.