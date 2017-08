Volgend jaar mogelijk kampioenschap Fries dammen in Afrika

Er komt volgend voorjaar mogelijk een Afrikaans Kampioenschap Fries dammen. De stichting die volgend jaar het WK Fries dammen in Leeuwarden organiseert, heeft dat afgesproken met enkele vooraanstaande Afrikaanse dammers. Die hebben elkaar afgelopen week getroffen bij een toernooi in Hoogeveen. Het is de bedoeling om in Senegal in Afrika twee toernooien aan elkaar te koppelen, volgend jaar: het Afrikaans Kampioenschap Internationaal dammen en het Afrikaans Kampioenschap Fries dammen.

Dat idee kwam van de Kameroenese dammer Jean Marc Ndjofang. Die werd kortgeleden nog geridderd door de president van Kameroen, vanwege zijn sportprestaties.