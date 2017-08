Drukte bij de huldiging van de skûtsjekampioenen

De zeilwedstrijden van de SKS zitten er voor dit jaar alweer even op. Vrijdag was de laatste wedstrijd van dit jaar op de Snitser mar. Het skûtsje van Grou, met schipper Douwe Visser, werd kampioen in de hoogste klasse van het skûtsjesilen. Voor die prestatie werd de schipper met zijn bemanning zaterdagavond gehuldigd in Grou. Dat werd een groot feest, met veel bezoekers.

Mooi feest in Grou bij huldiging @SKSskutsjesilen kampioen 2017! pic.twitter.com/dQBQupaiBV — Sjoerd Feitsma (@SjoerdFeitsma) August 19, 2017

Niet alleen voor het Grouster skûtsje was zaterdagavond veel aandacht, in Heerenveen werd ook stilgestaan bij de prestaties van schipper Sytze Brouwer. In de pauze van de wedstrijd SC Heerenveen tegen Heracles Almelo werd hij op de middenstip gehuldigd. Brouwer debuteerde dit jaar bij de SKS en werd tweede met het skûtsje van Heerenveen.