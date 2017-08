Wouter uit Grou uren vast in Sziget-festivaltrein

Wouter van der Wal uit Grou was een van de honderden festivalgangers, die urenlang heeft vastgezeten in een trein in Oostenrijk. Ze komen terug van het Sziget-festival in Hongarije. Wouter is slecht te spreken over de informatievoorziening: "we hoorden echt helemaal niets, niet waarom we stil stonden, niet hoe lang het ging duren, echt heel slecht". De trein was in eerste instantie al vier uur te laat uit Boedepest vertrokken en vrijdagavond om 23.00 uur kwam de trein bij Andorf stil te staan. Noodweer had ervoor gezorgd dat de bovenleiding kapot was gegaan en dat er boven op het spoor lagen. De trein kon niet terug, want achter deze trein stonden meer treinen die niet verder konden.

Supermarkt

Volgens Wouter hadden ze nog geluk dat ze op het station van Andorf stonden: "Wij konden uitstappen en naar de plaatselijke supermarkt gaan om wat te eten en te drinken te halen en om gewoon even uit de trein te zijn". Zaterdagavond om 18.00 uur kon de trein weer verder. "Maar na een kwartier stonden we alweer stil... maar nu bleek het te gaan om het bijvullen van het water voor de toiletten". Als alles goed gaat is de trein zondagochtend 06.00 uur terug in Amersfoort.

Klacht indienen

Wouter is wel van plan om een klacht in te dienen bij FestivalTravel, want zo zegt hij: "De informatievoorziening was echt heel slecht. We hoorden niets, laat staan dat we iets kregen als een flesje water of een broodje". Maar, zo zegt hij ook: "het festival zelf was geweldig, gelukkig gebeurde dit niet op de heenweg, dat was echt balen geweest!"