Twee auto's zijn zaterdagmiddag flink beschadigd geraakt bij een botsing op de A31 tussen Dronryp en Franeker. Over de oorzaak van de aanrijding is niets bekend, wel was er vlak daarvoor een flinke regenbui. De beide auto's zijn door een bergingsbedrijf weggesleept, er raakte niemand gewond bij de aanrijding.