Man (38) uit Opeinde 10 keer gepakt met ongeldig rijbewijs

Een 38-jarige man uit Opeinde is zaterdagochtend in Nijega aangehouden, omdat hij reed met een ongeldig rijbewijs. Dat was al de tiende keer dan de politie hem daarvoor bekeurde en daarom is deze keer ook zijn auto in beslag genomen.

Toen de man in de gaten had dat de politie hem wilde aanhouden, probeerde hij te ontkomen door zijn auto tussen een paar anderen te parkeren en de lichten uit te doen. Maar zijn trucje lukte niet. De man is ingesloten voor verhoor en onderzoek, omdat er ook nog een andere zaak open stond, waar hij in gehoord moet worden.