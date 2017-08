Trainer Streppel: ''Je moet er altijd in blijven geloven''

''Je moet er altijd in blijven geloven'', zo zei trainer Jurgen Streppel na afloop van de wedstrijd tegen Heracles Almelo zaterdagavond. SC Heerenveen speelde uiteindelijk gelijk in het Abe Lenstrastadion, met 1-1. Het punt werd gered door de Servische invaller Nemanja Mihajlovic, die scoorde in de allerlaatste seconden van de wedstrijd. ''Wij hadden Heracles helemaal liggen, laten we eerlijk zijn'', volgens Streppel. ''Dat resulteerde in de eerste helft in een iets te laag tempo. Vlak voor rust krijgen we een goal tegen en dan krijgen zij energie. Maar we hadden in de tweede helft meer doelpunten moeten maken.''

''Even balen, maar uiteindelijk tevreden''

''In de 45e minuut plofte hij binnen. Dat is dan wel even balen, maar ik had geen schuld aan het doelpunt'', zei de Brabander keeper Wouter van der Steen. ''Gelukkig maakten we in de allerlaatste minuut nog een doelpunt. Ik trapte de bal ver naar voren en Nemanja maakte er een doelpunt van. Als je op zo'n manier op het allerlaatste moment nog een puntje pakt, mag je alleen maar tevreden zijn.''

Mihajlovic zorgde er uiteindelijk voor dat de voetballers van Heerenveen in de laatste seconden nog een puntje pakten. ''Dit is geweldig om zo in de laatste seconden te scoren'', vertelt hij. ''Ik weet niet precies wat er gebeurde. Ik kreeg een lange bal en probeerde er wat van te maken. Gelukkig lukte dat vandaag, maar wij moeten nu zorgen dat we wedstrijden gaan winnen.''