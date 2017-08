Hearrenfean sleept in slotfase punt uit duel tegen Heracles

SC Heerenveen heeft de eerste thuiswedstrijd van he seizoen zaterdagavond met 1-1 gelijk gespeeld tegen Heracles Almelo. Het punt werd in de allerlaatste seconden van de wedstrijd nog binnengehaald. Mihajlovic maakte de goal op aangeven van Van der Steen.

De eerste helft had Heerenveen het betere van het spel, maar op slag van rust kwamen ze toch achter. In de tweede helft gingen ze op jacht naar de gelijkmaker en kregen ze ook wel kansen, maar ook Heracles was regelmatig gevaarlijk. In de slotseconden viel dan toch nog de gelijkmaker.