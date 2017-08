Turner Epke Zonderland heeft zich zaterdag in Zwijndrecht gekwalificeerd voor het WK in Montreal op het onderdeel rek. Zijn oefening werd beoordeeld met een score van 15.475 en dat is ruim boven de WK-limiet.

Epke Zonderland turnde twee combinaties van twee vluchtelementen en dat leverde hem veel lof op. Ook zijn collega's aan het rek, Bart Deurloo en Frank Rijken haalden de limiet.