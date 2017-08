Drachtster opgepakt voor steekpartij

De politie heeft vrijdagnacht in Drachten een man van 20 aangehouden vanwege een steekpartij. De politie kreeg een melding van een ruzie in een huis aan de Lijsterstraat. Toen ze terplaatse kwamen hoorden ze een vrouw schreeuwen dat er iemand was neergestoken en dat de dader net naar buiten was gegaan. De politie kon de verdachte meteen aanhouden.

In het huis wer het slachtoffer gevonden, het ging om een 25-jarige man. HIj was in zijn schouder gestoken. De politie heeft het mes in beslag genomen en de verdachte meegenomen naar het bureau.