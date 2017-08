Sam Larsson verlaat SC Heerenveen voor Feyenoord

Sam Larsson verkast van SC Heerenveen naar Feyenoord. De ploegen zijn het eens geworden over zijn transfer, hij gaat voor ongeveer vier miljoen euro over naar de Rotterdammers. Begin volgende week wordt hij daar gepresenteerd. Het was al langere tijd bekend dat Larsson zou vertrekken. Hij zat vorige week bij de eerste competitiewedstgrijd ook niet bij de selectie.

Er werden ook clubs genoemd uit Duitsland en Spanje, maar Larsson blijft dus in Nederland. Eerder ging Heerenveenspeler Jeremiah St. Juste ook al over naar Feyenoord.