Buitenpost wint in de eerste bekerronde van Deurne met 4-3

VV Buitenpost heeft de eerste ronde in de beker met 4-3 gewonnen van ZSV Deurne. Buitenpost miste in de 28e minuut een penalty en kreeg daarna ook de nodige kansen, maar bij rust stond het nog steeds 0-0.

Het vuurwerk zat in de tweede helft, binnen 10 minuten stond Buitenpost met 2-0 voor en een kwartier voor tijd met 3-0. Daarna scoorden de tegenstanders binnen twee minuten twee goals: 3-2, en werd het toch weer spannend. Vijf minuten voor tijd werd het verschil weer twee goals, maar in blessuretijd maakt Deurne er toch nog weer 4-3 van en dat was ook de eindstand.