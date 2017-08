Irene Schoutenheeft in Hallum haar titel op het open nationaal kampioenschap skeeleren met succes geprolongeerd. Schouten kwam na 60 kilometer met grote voorsprong op haar concurrenten over de streep. De zusjes janita en Gerline Credient werden tweede en derde.

Plaatselijke favoriet Marijke Groenewoud zette in de eerste ronde de achtervolging in op Schouten, maar kon dat in de tweede ronde niet volhouden, waarna de dames Crediet haar voorbij reden.