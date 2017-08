"Sportbejaarde" Marit Bouwmeester op tijd fit voor WK

Marit Bouwmeester begint maandag fit aan het wereldkampioenschap zeilen in de Laser Radial klasse in Medemblik. De zeilster uit Warten is na de Olympische Spelen, waar ze goud won, lang geblesseerd geweest, maar ze is net op tijd weer fit.

Rugblessure bij "bejaarde sporter"

Bouwmeester had flink last van haart rug. "Ik vond het heel lastig, want het was eigenlijk de eerste keer. Normaal luisert mijn lichaam naar mij, maar nu moest ik naar mijn lichaam luisteren". Door de blessuere moest ze een aantal wedstrijden afzeggen en in het Franse Hyeres kwam ze wel op het water, maar hield ze het al snel voor gezien."Ik kon mijn veters niet eens strikken. Dat vond ik wel heel erg. Maar vorige week heb ik in Aarhus (Denemarken) weer volledig meegedaan.Ik moet accepteren dat ik intussen een bejaarde sporter ben en goed naar mijn lichaam moet luisteren".

Broer Roelof als trainer

Dit seizoen wilde Marit volledig met haar broer Roelof aan de slag als trainer. Maar dat lukt dus amper. Roelof: "Leuk is he tniet. We hadden een heel plan klaar liggen en we hadden er echt zin in. Dat was wel een flinke domper. Aan de andere kant hebben we gezegd: het WK is het enige belangrijke toernooi en daar zijn we nu".

Veel concurrentie bij WK in eigen land

Het WK is één keer in de vier jaar met alle klassen bijelkaar. Dat is volgend jaar in Aarhus. Maar elke klasse in het zeilen heeft ook een apart WK. In een niet-Olympisch jaar, zoals nu, is het WK alleen in de Laser Radial klasse en dat is deze keer in Medemblik. In 2011 en 2014 werd Bouwmeester al wereldkampioen, nu gaat ze voor de derde titel. "Als Marit doet wat ze kan, kan ze gewoon meedoen voor de titel", volgens haar coach. "Ze heeft vorige week in Aarhus een goed niveau laten zien en ik heb er wel vertrouwen in". Eén van de grootste concurrenten, Analise Murphy uit Ierland, is gebleseerd en doet niet mee. Dat geldt ook voor Paige Railey uit Amerika. Maar er blijft nog genoeg over. Evi van Acker (België), Anne-Marie Rindom (Denemarken), Alson Young (Engeland) en Josefin Olsson (Zweden) zijn haar grootste concurrenten..

He WK is van maandag 21 tot en met zaterdag 26 augustus.​