Lieuwe Westra wint de dernykoers in Hallum

Lieuwe Westra heeft zaterdag de internationale dernykoers in het centrum van Hallum gewonnen. In de laatste ronde demareerde hij samen met schaatser Douwe de Vries uit Heerenveen en oud-Hallumer. De Vries werd tweede. Derde werd shorttracker Sjinkie Knegt. Deze dernykoers was een onderdeel van het 30e open NK skeeleren in Hallum, beter bekend als de Bartlehiem-skeelertocht.

Lieuwe Westra zal zich de komende weken nog weer toeleggen op het rijden van wielerwedstrijden, onder andere de Omloop van De Trywâlden.