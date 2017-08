Onvoorbereide schippers zorgen voor drukte bij redders

Het wordt steeds drukker op het Wad. Toeristen weten het cultureel erfgoed goed te vinden. Ook de beroepsvaart maakt gebruik van de Waddenzee, zowel vissers als transportschepen. De KNRM speelt een belangrijke rol bij de veiligheid op het Wad. Ze komen dikwijls in actie om mensen te redden uit gevaarlijke situaties.

Het KNRM-station in Harlingen heeft het vooral in de zomer druk. De meeste watertoeristen komen goed voorbereid, maar toch moeten de hulpverleners er zo'n 30 keer o uit om mensen te helpen die vastgelopen zijn op een zandplaat of op de Pollendam zijn gevaren. Dit zijn vaak mensen die zonder goede waterkaarten of navigatieapparatuur onderweg zijn. Dat zorgt af en toe voor hectische momenten.

Ernstige ongelukken

De Dakotaramp maakt de meeste indruk op de KNRM-redders. In september 1996 stortte in Dakota neer bij Texel. Tientallen ambtenaren uit Noord-Holland kwamen daarbij om het leven. Drie mensen van het station Harlingen waren betrokken bij de reddingsoperatie. Dat was zwaar. Al snel werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. Uiteindelijk kwam het dan ook neer op het bergen van de stoffelijke resten.

Kameraadschap

De reddingen en andere zaken die het team meemaken, zorgen voor een grote kameraadschap tussen de medewerkers. Ze praten veel met elkaar en verwerken op die manier de meest erg dingen die ze meemaken. De meeste KNRM-ers hebben ook een grote binding met water en het Wad. het werk bij de KNRM is dankbaar werk vinden ze. De meeste blijven ook zo lang als het kan werken op de schepen. Sommigen werken al 30 of 40 jaar op het station in Harlingen. Er zijn maar een paar vrouwen actief op het station, dat wordt bijzonder gewaardeerd. Mer vrouwen zijn van harte welkom.

'De rêders fan it Waad' is de zevende aflevering van de zomersere "Ferhalen fan it Waad", iedere zondag in Buro de Vries en ook beschikbaar als podcast.