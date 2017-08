Danny Noppert ook dit jaar weer op Finder Darts Masters

Darter Danny Noppert uit Joure heeft zich voor de vierde keer in zijn carrière geplaatst voor de Finder Darts Masters. Dat is het enige officiële televisietoernooi dat in Nederland wordt gehouden, in december in Egmond aan Zee. Noppert is als vijfde geplaatst voor het darttoernooi, dat vroeger werd gewonnen door bekende namen als Raymond van Barneveld en Gary Anderson.

De darter uit Joure deed het bij zijn eerdere optredens in Egmond ook niet slecht, twee jaar geleden bereikte hij nog de halve finale van het toernooi.