Dure Bentley klapt op talud bij de Centrale As

Een Bentley is vrijdagavond van de weg geraakt bij De Westereen. De auto kwam even voor tienen door onbekende oorzaak aan de verkeerde kant van de vangrail terecht en schoot daarna bij een talub omhoog. In de auto zaten drie mensen en twee honden. Drie ambulances en meerdere brandweerauto's zijn uitgereden naar het ongeluk. Ook de traumahelikopter werd opgeroepen. De weg werd door de politie afgezet. Alle drie inzittenden raakten gewond. Ze zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Een van de honden kon direct overgedragen worden aan de dierenambulance. De andere vluchtte na het ongeluk, maar kon later ook gevangen worden. De auto met Duits kenteken raakte zwaarbeschadigd bij het ongeluk. De Bentley Flying Spur heeft een nieuwwaarde van zo'n 250.000 euro. De auto is weggesleept door een bergingsbedrijf.