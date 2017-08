Jesse Bertrams: ''Het slechte gevoel overheerst''

Jesse Bertrams, de nieuwe keeper van SC Cambuur, had zich zijn debuut bij de Leeuwarders anders voorgesteld. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen opende het seizoen in eigen stadion in Leeuwarden met een teleurstellend resultaat. Tegen Jong Ajax verloor Cambuur met 2-1 van de Amsterdammers. ''Natuurlijk had ik mij dit anders voorgesteld, dat is logisch. We kwamen al snel met 2-0 achter, dan overheerst het slechte gevoel al snel.''

''Slechte gevoel blijft hangen''

De 22-jarige doelman zag in de tweede helft wel een beter Cambuur op het veld staan, maar genoeg voor een punt was het niet. ''Toen zijn we er volle bak ingegaan. Dat was de ploeg die Jong Ajax kon verslaan. Maar je wilt er elk moment voor kunnen gaan, daarom blijft het slechte gevoel hangen.''

Ook trainer Marinus Dijkhuizen was na afloop niet tevreden over het optreden van zijn ploeg. ''Dit is een zuur verlies'', zo zei hij. ''De eerste tegentreffer was een keepersfout, de tweede was gewoon ongelukkig. Het was een hele matige eerste helft, en een behoorlijke tweede helft. Op basis daarvan hadden we zeker een gelijkspel kunnen halen. Maar we hadden vanavond moeite met de tegenstander, te veel moeite.''