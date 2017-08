SC Cambuur begint seizoen met 2-1 verlies tegen Jong Ajax

SC Cambuur heeft vrijdagavond met een teleurstellend resultaat het seizoen geopend in het eigen stadion in Leeuwarden. Tegen Jong Ajax werd het 2-1 in het voordeel van de Amsterdammers. Na een matige eerste helft haalde Cambuur na rust alles uit de kast om de achterstand weg te werken, maar dat was niet voldoende.

Riante voorsprong

De openingstreffer was in de 24e minuut voor Sidoel van Jong Ajax, die op een onverwachts moment met een dwarrelschot de 1-0 in het doel van Bertrams schoot. In de 41e minuut bracht Cassierra de stand op 2-0 en zo gingen de Amsterdammers met een riante voorsprong de kleedkamers in.

Kopbal

Na rust kwam Cambuur terug in de wedstrijd met een treffer van Steenvoorden, die de bal in het doel van Jong Ajax kopte vanuit een corner van Schils: 2-1. De Leeuwarders maakten daarna jacht op de gelijkmaker. Er waren kansen genoeg, maar de bal wilde er niet in.

Rode kaart

Jong Ajax was moe en de een na de ander Amsterdammer viel met kramp op de grond, wat resulteerde in 6 minuten extra speeltijd. De Leeuwarders raakten gefrustreerd door het gedrag van hun tegenstander. Er was nog geel voor Kallon en Peersman kreeg rood vanwege een harde actie tegen Cassierra. En zo moest Cambuur de laatste minuten nog met tien man verder.