Schaatsers weten zomerijs Elfstedenhal Leeuwarden te vinden

De Elfstedenhal in Leeuwarden is weer open voor de schaatsliefhebbers. En niet alleen de liefhebbers, want ook professionele ploegen hebben de route naar Leeuwarden gevonden. Vrijdagavond werd het nieuwe ijsseizoen geopend met de CENNED-ploeg die actief is in de marathoncompetitie met onder andere de Leeuwarder schaatster Ankie Ytsma. Zij trainen nu in Leeuwarden.

Voor Ytsma was het na een keer in juni op het ijs van Thialf Heerenveen weer de eerste keer op het ijs en dat voelde goed. "Het is wel weer even wennen na een periode zonder ijs, maar het is wel weer heel gaaf om op het ijs te staan. Dit is waar je het voor doet", zegt Ytsma.