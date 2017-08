Wouter van der Steen maakt basisdebuut bij SC Heerenveen

Doelman Wouter van der Steen is de enige verandering in de basisopstelling van SC Heerenveen tegen Heracles Almelo. Van der Steen is de vervanger van Warner Hahn die met een schouderblessure enkele weken uit de roulatie is.

"Vorig jaar had ik Erwin Mulder voor me en nu Warner Hahn, twee jongens die zich hebben bewezen op eredivisienivo. Nu krijg ik die kans en moet ik me bewijzen", aldus Van der Steen. Hij is voor het grote publiek nog een onbekende, maar heeft toch al zo'n 150 wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam staan. Die wedstrijden heeft hij gespeeld in dienst van Helmond Sport.

Heracles Almelo zorgde vorige week voor een enorme stunt, de ploeg haalde een verrassende overwinning op Ajax. Ook Heerenveen speelde een goede wedstrijd tegen FC Groningen, een wedstrijd die uiteindelijk eindigde in een 3-3 gelijkspel. Toch zorgde die wedstrijd voor een dubbel gevoel bij trainer Jurgen Streppel, "We hebben bij vlagen prima voetbal laten zien, maar ik denk dat we beter kunnen."