Balk bezorgd over uitbreiding vliegveld Lelystad

De inwoners van Balk maken zich grote zorgen over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. De vliegtuigen komen in de toekomst voor een groot deel over het dorp. Op de piekmomenten gaat het zelfs over vijftig vliegtuigen per dag. Omdat ze ook nog een laag zullen overvliegen, is plaatselijk belang Balk Vooruit bang voor overlast. Ze hopen dan ook dat het nog mogelijk is om de vliegroutes aan te passen.