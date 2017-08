Fosfaatreductie voor 2017 binnen het jaar gehaald

Nederlandse koeien produceren niet langer meer mest dan is toegestaan door de Europese Unie. Nederland blijft dit jaar binnen de normen en behoudt zodoende de soepele regeling die de EU aan de Nederlandse veehouders gunt. Dat schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Landbouw aan de Tweede Kamer. In het eerste halfjaar is er 8,3 miljoen kilo minder mest geproduceerd. Dat is meer dan de doelstelling van 8,2 miljoen kilo dat voor dit jaar moest worden gerealiseerd.

Nederland mag meer mest uitrijden dan andere EU-landen. Die uitzonderingspositie is heel belangrijk voor boeren, maar de regeling kwam op het spel te staan toen boeren in 2015 hun veestapel uitbreidden na het afschaffen van het melkquotum. Na diverse maatregelen zoals het slachten van 160.000 koeien is er nu geen sprake meer van een mestoverschot. Wel waarschuwt Van Dam dat het nog wel mis kan gaan als de veestapel dit jaar toch nog groeit. Veehouders moeten daarom de komende maanden dit resultaat vasthouden.