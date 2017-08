Vlieland brengt afvalverwerking op het eiland in kaart

De gemeente Vlieland laat onderzoek doen naar hoe het eiland momenteel omgaat met de verwerking van afval en andere materiaalstromen. Het Waddeneiland wil in 2020 duurzaam en energieneutraal zijn. Daarom is het belangrijk om inzicht te krijgen welke stromen van water, energie, afval en ander materiaal er zijn en hoe die op het eiland of juist op de wal worden verwerkt.

Het onderzoek zal eind augustus worden uitgevoerd door adviesbureau Metabolic. De onderzoekers zullen praten met gemeente en ondernemers. Het is de bedoeling om te zien waar waar al gesloten systemen zijn en op welke gebieden het nog meer economisch haalbaar is om afvalstromen op het eiland zelf te verwerken. Mogelijk volgt er verder onderzoek op de andere Waddeneilanden.