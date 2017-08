VIDEO: Wat is Psy-Fi voor festival?

Psy-Fi is een van de grootste, internationale, feesten hier in Nederland. In vijf dagen komen hier mensen uit ongeveer 100 landen. Ze komen hier om te genieten van veel kunst en muziek. Wiebe Kootstra is projectleider bij het festival en legt het uit.

Hoe zou je Psy-Fi omschrijven?

"Als in community van een week. Het is heel bijzonder dat er zoveel verschillende mensen zijn die op deze manier met elkaar omgaan. We hebben nul beveiligingsinzet op agressie. Daardoor is de sfeer heel relaxed. Iedereen die hier komt is ook enthousiast."

Wat is er allemaal te doen op het festival?

"Nou daar kan ik wel een uur over praten, maar we hebben natuurlijk een gigantisch groot gebied en alles heeft zijn eigen programmering. Zo hebben we de ‘chill-out’, met wat rustigere muziek. Dat is in een prachtige tent met een grote houtkachel in het midden. We hebben ook een ‘jam-stage’, daar kunnen mensen hun eigen muziek maken. En zo is er nog veel meer te beleven, te horen en te doen."

Voor wie is het festival?

"Voor iedereen."

Is het festival wel voor nuchtere Friezen?

"Jazeker! Dat zien wij in de statistieken terug. We doen ook veel met lokale partijen zoals opleidingen, bedrijven en het grootste deel van de vrijwilligers komt uit Leeuwarden. Daarnaast geven we veel geld uit voor de lokale economie. Zo proberen we er ook te zijn voor de nuchtere Fries."

Waarom is Psy-Fi in Leeuwarden?

"Omdat dit een van de mooiste gebieden is om een evenement te houden. Daarnaast zet het evenement Leeuwarden mooi op de kaart."

Hoeveel bezoekers komen er dit jaar op het festival af en waar komen de bezoekers vandaan?

"We hebben een vergunning voor 15.000 mensen en daar zitten we nu bijna op. Ze komen uit bijvoorbeeld Israël, Portugal, Zuid-Afrika en Hongarije dat zijn landen waar de Goa-cultuuur van psychedelische trancemuziek heel groot is."

Wat is het drugsbeleid van Psy-Fi?

"We hebben hele duidelijke huisregels. En ja: er wordt gebruikt. Maar dat zijn alleen de zogenaamde ‘downers’. Je zult hier bijna geen speed of cocaïne vinden. Alleen legale ‘smart middelen’. We hebben hier wel een speciale ‘Psy-care’ voor gebruikers met vragen of problemen omtrent het gebruik van ‘smart middelen’."

Psy-Fi duurt nog tot en met zondag, wat is het hoogtepunt van het festival?

"Dat zal voor iedereen anders zijn. Zelf vind ik de eindshow met lasers het mooist. Tot 12 uur hebben we muziek van de headliners. En dan is er over het water een prachtige lasershow. Daar krijg ik kippenvel van."