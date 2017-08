VIDEO: Portret van een Psy-Fi bezoeker

Alie (25 jaar) komt uit Groningen en is operatie-assistente. Ze is een van de bezoekers van het Psy-Fi festival bij de Groene Ster in Leeuwarden.

Hoe zou jij Psy-Fi omschrijven?

"Als een heel openminded festival waar iedereen zijn ding kan doen. Je kunt dansen, chillen, hoelahoepen en yoga kan doen. Eigenlijk een soort mini-vakantie, midden in Leeuwarden."

Wat is je kledingstijl?

"Als een beetje hippie. Al is dat wel heel generaliserend. Het moet lekker losjes zitten en kleurrijk zijn. Misschien ook wel een beetje opvallend. In elk geval niet normaal. Niet standaard, maar dat maakt het juist leuk."

Voor welke bands kom je naar Psy-Fi?

"Nou ik kom niet per se voor de muziek. De muziek is heel leuk voor erbij en dat luister ik voor en op het festival. En in de nacht als de muziek heel hard gaat is het heel leuk om op te dansen. Maar ik kom voornamelijk voor de lieve mensen, gezelligheid en open minded sfeer."

Wat is je ultieme tip voor nieuwe Psy-Fi gangers?

"Laat het allemaal op je inwerken en geniet er vooral van. En laat het vooroordelen thuis."