Kampioen Douwe Visser: "We hebben gezeild als beesten"

"We hebben gezeild als beesten" zei schipper Douwe Visser van Grou na de laatste wedstrijd van de SKS-skûtsjezeilen op het Snitser Mar. Het Grouster skûtsje is kampioen dit jaar. In 2014 waren ze ook al eens kampioen. "Wat een middag was het, we hebben alles meegemaakt, stress, spanning en veel wind. Het was wel kracht zes. We konden het bolwerken, maar de mannen moesten wel aan de bak. We hadden geluk bij de start, die lukte wel aardig."

Protest

Het was nog even spannend toen Súdwesthoeke een vlagje erin hing, maar volgens Grou hadden ze niets verkeerd gedaan. Het vlagje werd er later uit gehaald. "Heerlijk, het dringt nu echt door, echt super, geweldig. Het was een 'zwaarbevochten' kampioenschap, het was geen makkie dit jaar." De vrouw van Douwe Visser, Aleida, zeilde deze wedstrijd ook mee. "Ik sta te trillen op mijn benen." De Friese vlag is in de mast gehesen.

Beerenburg

Commissaris Arno Brok kwam met het Statenjacht langszij met de traditionele beerenburg. "Het was een hele mooie zeildag. Mooi om te zien, bijzonder om dit zo mee te krijgen." Hij is wel zeven of acht dagen bij de wedstrijden geweest.

Heerenveen

Heerenveen is tweede geworden in het klassement. "Dat is echt yniek hoor," zegt verslaggever Geartsje de Vries, "dat een debuterend schipper meteen tweede wordt in het klassement."

Schipper Sytze Brouwer is helemaal kapot. "Ik ben helemaal naar de kloten. Het is twee weken, heel intens. Je wilt graag goed presteren. Goed zeilen. Dat is een mentaal spelletje. Je moet de kop er goed bij houden. Goed vooruitkijken. Nou, dat hebben we wel aardig gedaan geloof ik. Nu eerst maar even uitrusten..."

Start

Heerenveen kwam bij alle wedstrijden goed uit de start. Behalve bij de slotwedstrijd op de Snitser Mar. "We waten te laat." zegt Brouwer. "We kwamen onder de andere schepen terecht. Toen maakten we de keuze om weg te draaien. Anders hadden we de pin niet gehaald. Jammer."

"We hebben de hele wedstrijd geknokt. We wilden echt naar voren toe. Dat lukte. Het eerste rak zaten we er alweer bij, dicht op de kont van die mannen. Douwe van Grou zei: 'We hebben echt op jullie gelet, jullie zeilden zo goed, en hard,' nou, dat is een groot compliment.

In de krans

Zaterdagavond om 20:00 uur worden de kampioenen gehuldigd in Grou. "In de krans met Douwe en Douwe, dat is een droom die uitkomt!"

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen en de skûtsjepool is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.