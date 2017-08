Grou kampioen na veldslag op Snitser Mar

Het skûtsje van Grou is kampioen geworden van de SKS. Akkrum kwam in de slotwedstrijd bij Sneek als eerste over de finish, maar stond in het klassement al zo ver achter dat ze de Grousers niet meer konden bedrijgen. Sneek en Earnewâld streden hard om de tweede plek. Dat won Earnewâld. Sneek werd derde.

De vierde plaats was voor Grou genoeg voor het kampioenschap. Voor schipper Douwe Visser is het de vierde keer dat hij kampioen wordt. Eerder deed hij dat in 2014, 2009 en 2005.

Protest

Direct na de start kreeg Grou al een protest aan de broek van de Súdwesthoeke. In een bakboord-stuurboord-situatie gaf Grou geen voorrang. Schipper Auke de Groot trok de rode protestvlag.

"Het was ook niet een klein beetje dat ze af moesten sturen," zei analist Eelke Dijkstra op basis van de beelden. "De Súdwesthoeke moest de schoot een heel eind vieren. Anders was het een midscheepse aanvaring geworden!" Schipper Auke de Groot toonde clementie voor Grou en haalde de vlag later weer omlaag. Twee dagen geleden zette hij een gelijksoortig protest tegen titelkandidaat Akkrum wel door.

Heerenveen

Het skûtsje van Heerenveen had een slechte start. Ze draaiden, en moesten opnieuw starten. Daarmee was de kans op het kampioenschap meteen verkeken. Heerenveen wist aan het einde van de wedstrijd nog dicht bij Grou te komen, maar ze kwamen er niet voorbij. Dat had wel gemoeten als ze kampioen hadden willen worden.

Slachtoffers

Schippers en bemanningen hadden het zwaar vrijdag op de Snitser Mar. De Súdwesthoeke kon de windvalgen niet versjouwen, en sloeg om. Eén bemanningslid is met onbekende verwondingen van boord gehaald.

Bij Drachten aan boord ging het ook mis. Daar raakte op het voordek iemand gewond. Even ging de fok omlaag, de reddingsbrigade kwam aan boord, maar Drachten kon de wedstrijd wel uitzeilen. Voorzitter René Nagelhout van de SKS zei bij de prijsuitrijking dat alles goed was afgelopen.

