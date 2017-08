Skûtsje Súdwesthoeke omgeslagen bij slotwedstrijd SKS

Bij de slotwedstrijd van de SKS is het skûtsje van de Súdwesthoeke omgeslagen. Een schoteman is met de rubberboot naar de wal gebracht. "Hij is een flink eind naar beneden gevallen. Op de giek. We moeten nog horen hoe het met hem is." zegt schipper Auke de Groot van de Súdwesthoeke. "Het was een hele dikke vlaag, daar was niet tegen te vieren. Jammer."

Schade

Het ziet er niet naar uit dat het skûtsje veel schade heeft opgelopen bij het omslaan, zegt De Groot. "We moeten zo de zwaarden nog even bekijken. En de trommelstok is van de mast af. Maar ja, dat is eigenlijk altijd zo als je omgaat."

Protest

De Súdwesthoeke had een protestvlag in het want tegen titelkandidaat Grou. Bij een bakboord-stuurboord-situatie gaf Grou geen voorrandg. Het protest had voor het klassement van Grou grote gevolgen kunnen hebben, maar op het moment van omslaan had Auke de Groot van de Súdwesthoeke de vlag al opgeruimd. Grou houdt dus zicht op de titel.

Drachten

Bij een eerder incident op het skûtsje van Drachten is een bemanningslid gewond geraakt. Hij lag plat op het voordek. De reddingsbrigade is aan boord geweest om het slachtoffer te behandelen. Het skûtsje van Drachten had de fok naar beneden. Wat daar precies is gebeurd is, is niet helemaal duidelijk.

