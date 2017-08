Marit Bouwmeester is klaar voor het WK volgende week

Marit Bouwmeester uit Warten wil de titel pakken op het WK van de Laser Radial-klasse. Volgende week, van 21 tot en met 26 augustus, komt de internationale top in Medemblik voor het wereldkampioenschap. Dat zijn 100 deelnemers uit 41 landen. Olympisch kampioene Bouwmeester heeft zich na de Spelen in Rio helemaal gericht op dit WK. Volgens coach en broer Roelof Bouwmeester is Marit fit, sterk en zeilt ze op een goed niveau.

Het WK bestaat uit zes dagen met twee races op een dag. De laatste twee dagen zijn finaledagen met vier finaleraces.