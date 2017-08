Spannende finale op Snitser Mar: wie wordt SKS-kampioen?

Drie skûtsjes kunnen nog kampioen worden tijdens de slotwedstrijd op het Snitser Mar. Grou staat er het beste voor, met een voorsprong van drie punten. Heerenveen staat tweede, maar heeft het voordeel dat ze eigenlijk geen slechte wedstrijd hebben gevaren. En Sneek maakt ook nog kans op de titel, al is die kans zeer klein. De Sneekers hebben een achterstand van 7,9 punten.

Akkrum heeft definitief geen kans meer om kampioen te worden, nadat de zeilraad van de SKS het hoger beroep van het skûtsje van Akkrum afwees.

Rekenen

Doordat het Grouster skûtsje bij Woudsend buiten eigen schuld met schade het wedstrijdwater moest verlaten, kregen ze voor die wedstrijd het gemiddeld aantal punten van de andere wedstrijden. Dat betekent dat voor Grou de slotwedstrijd relatief zwaarder meetelt dan voor de andere skûtsjes.

Aftrekresultaat

Alle skûtsjes mogen voor het klassement de minste wedstrijd aftrekken van het totaal. Grou heeft als maksimum elf punten staan. Heerenveen heeft er nooit meer dan zes gehaald. Heerenveen kan er vrijdag dus nooit meer dan zes punten bij krijgen, omdat ze alles daarboven mogen aftrekken. Grou kan er maximaal elf punten bij krijgen.

Wanneer wordt Grou kampioen?

Als de Grousters vrijdag bij de eerste drie finishen, zijn ze kampioen.

Wat nu als Grou niet bij de eerste drie zit?

Als Grou niet bij de eerste drie zit, kan Heerenveen kampioen worden. Maar dan moeten ze wel eerder finishen dan Grou, met minimaal twee schepen er tussen.

Dus: wordt Grou vierde, dan moet Heerenveen eerste worden om kampioen te worden. Wordt Grou vijfde, dan moet Heerenveen bij de beste twee zitten, en wordt Grou achtste, dan moet Heerenveen bij de beste vijf zitten om kampioen te worden.

Als Grou lager eindigt dan achtste, wordt Heerenveen kampioen. Dat komt omdat Heerenveen niet meer dan zes punten kan krijgen op het Sneekermeer. Als ze verder achterin eindigen, trekken ze die punten gewoon af.

En Sneek dan?

Sneek heeft ook nog een kleine kans op het kampioenschap. Dan moet alles wel goed vallen voor schipper Douwe Visser en zijn bemanning. Sneek moet eerste worden. Heerenveen moet zesde worden (of nog lager) en Grou moet negende worden (of lager). Voor Douwe Visser zou het de tiende keer zijn dat hij kampioen wordt.

De slotwedstriid van de SKS begint om 14:00 uur, en wordt live uitgezonden op www.omropfryslan.nl.

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen en de skûtsjepool is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.