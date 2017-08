Drie ton voor groenere Stadslaan in IJlst

De gemeente Súdwest-Fryslân wil meer dan drie ton uitgeven om de Stadslaan in IJlst opnieuw in te richten. De weg moet een ander profiel krijgen. Zo moeten de bomen terug komen en worden er parkeervakken en bloembakken aangelegd. De Stadslaan heeft last gehad van het rooien van 15 grote essen. Die waren een gevaar voor de omgeving. Door de aanleg van riolering waren de wortels van de bomen zo erg aangetast dat de situatie elk jaar minder werd. Twee jaar geleden waaide er nog een boom op een auto. De IJlsters zelf hebben op twee informatieavonden gekozen voor de groene inrichting.

"Het plan is om de Stadslaan weer de allure te geven die bij IJlst past", zegt wethouder Durk Stoker. "Daar werken we graag aan mee, helemaal nu de stad het komende jaar het 750-jarig bestaan viert." De herinrichting van de straat moet in de lente van 2018 klaar zijn. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met de plannen en de financiële uitgaven.