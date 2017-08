Centrale As krijgt landmark in de vorm van toren

De Centrale As krijgt een uitkijktoren als derde landmark. Het herkenningspunt komt aan de Goddeloze Singel bij Veenwouden, vlakbij attractiepark Sanjesfertier. Het idee voor de toren komt van de buurtbewoners en is uitgewerkt in samenwerking met de medewerkers van de Centrale As. De toren is 7,5 meter hoog en wordt geplaatst op een terp van 1,5 meter hoog. Daarmee hebben bezoekers een prachtig uitzicht over het nieuwe natuurgebied bij De Falom en aan de andere kant over de Centrale As en het spoor naar Leeuwarden.

Volgens Ben Boersma, omgevingsmanager bij de Centrale As, zijn de mensen in de buurt zeer tevreden over het eindresultaat. "We hebben tot nu toe goede reacties gekregen. Het plan leidt tot grote tevredenheid."

Eerder werd er al een kunstwurk van een BM'er geplaatst bij Burgum. Ook wordt er gewerkt aan een bastion bij Dokkum.