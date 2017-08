Zwaluwenwand Oosterschar is groot succes

De zwaluwenwand die It Fryske Gea twee jaar geleden heeft aangelegd bij Oosterschar bij Sint-Johannesga heeft een rendement van honderd procent. Alle 105 gaten in de betonnen wand zijn gebruikt door de oeverzwaluw. De zwaluwen komen eind maart, brengen hier de jongen groot en vliegen in de herfst naar Afrika om te overwinteren. Dit jaar doen de zwaluwen het zelfs zo goed dat velen al met een tweede of soms zelfs derde leg bezig zijn.

De vleermuizenkelder, die aan de achterkant van de zwaluwenwand is aangelegd, heeft echter nog geen bewoners gehad. Mogelijk dat de vleermuis net wat meer tijd nodig heeft om de nieuwe plek te vinden.