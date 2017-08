Een 73-jarige man uit Leeuwarden is donderdag aangehouden op verdenking van brandstichting. In zijn huis aan de Van der Kooijstraat brak donderdagmiddag brand uit. De politie was snel ter plaatse en kon de eigenaar van de woning aanhouden. Omdat de man in de war was, is ook de hulpverlening ingeschakeld.