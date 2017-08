Hoger beroep Akkrum afgewezen: puntentelling SKS ongewijzigd

De zeilraad van de SKS heeft het hoger beroep van Akkrum vrijdag afgewezen. Dat betekent dat het klassement niet verandert. "Dit is de uitspraak. Hier moet u het mee doen. En no sile bliksem!" zei de voorzitter van de zeilraad bij de routebespreking.

Schipper Pieter Meeter van Akkrum was in beroep gegaan tegen de behandeling van het protest dat Auke de Groot van de Zuidwesthoek tegen hem had ingediend. Volgens Meeter was er een vormfout gemaakt.

Oebele Brouwer geeft namens de zeilraad de uitslag van het hoger beroep van Akkrum: hoger beroep is afgewezen. Punten ongewijzigd #SKS17 pic.twitter.com/z1WRZbPMM6 — SKS skûtsjesilen (@SKSskutsjesilen) August 18, 2017

Alles over het skûtsjesilen, zoals de livestream, uitslagen en de skûtsjepool is te vinden op onze speciale website: omropfryslan.nl/skutsjesilen. Dit alles is ook op de omropapp te vinden. Update dan wel eerst de app via playstore of appstore.